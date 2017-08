Incendio: la Bologna-Piacenza interrotta tra Reggio e Sant'Ilario

La circolazione ferroviaria è interrotta dalle 18.30 sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza tra Reggio Emilia e Sant'Ilario d’Enza, per un incendio in una zona prossima ai binario. Lo stop è su disposizione dei vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento. Non ci sono treni fermi in linea, ma nelle stazioni, in attesa del ripristino. Non è coinvolta la linea Alta Velocità.