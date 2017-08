Alle 17.30, in via Paradigna, in prossimità del centro commerciale Eurotorri, una Fiat Punto condotta da un settantasettenne si è scontrata frontalmente con un autobus. Il conducente dell’auto ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato al Pronto Soccorso. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e alcune pattuglie della Polizia Municipale in quanto si è reso necessario chiudere la strada per agevolare le operazioni di soccorso. Le cause del sinistro sono al vaglio del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale intervenuto per i rilievi.