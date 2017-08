Rapina prostituta con il cacciavite, 33enne parmigiano si costituisce la mattina dopo

Ha rapinato una prostituta ma è stato scoperto. Il fatto è accaduto in via Emilia Ovest. Protagonista un parmigiano di 33 anni che, dopo aver concordato la prestazione con una prostituta rumena di 27 anni, l'ha portata in luogo appartato e, armato di cacciavite, l'ha derubata della borsetta buttandola poi fuori dall'auto. La ragazza ha però memorizzato modello e targa dell'auto e ha chiamato i carabinieri. I militari si sono perciò recati due volte a casa del parmigiano ma i famigliari hanno risposto loro che era fuori. Stamattina alle 7 però si è presentato lui stesso al comando in via delle Fonderie ammettendo il gesto da lui compiuto e permettendo alla ragazza di ritrovare la borsa. È' stato denunciato per rapina aggravata.

Controlli anti prostituzione della Polizia: identificate 16 nigeriano, 4 sono irregolari, 10 con richiesta di asilo politico

Ieri sera sono scattati controlli antiprostituzione in diverse zone della città. Il servizio di controllo ha interessato le principali aree di prostituzione nel centro urbano e nello specifico: via Reggio, via dei Mercati, viale Piacenza, via Emilia Ovest.

Nel corso del servizio sono state intercettate 16 prostitute di origine nigeriane le quali, prive di validi documenti di identità al seguito, sono state accompagnate in Questura per essere identificate. Al termine degli accertamenti si accertava che 8 di loro avevano un permesso di soggiorno per attesa asilo politico, 2 avevano ricevuto il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa del pronunciamento sul loro ricorso, mentre 2 risultavano avere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

4 nigeriane sono risultate invece irregolari sul territorio nazionale e, per tale motivo, nei loro confronti è stato emesso e notificato Decreto di Espulsione prefettizio: due di loro sono state accompagnate presso il CIE di Ponte Galeria per procedere all’accompagnamento coattivo nel paese di provenienza, mentre per due di loro è stato emesso l’Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

L’operazione di Polizia, che si è protratto per tutta la notte ha visto la partecipazione del personale della Questura di Parma e della Polizia Municipale di Parma con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e del Reparto Mobile di Bologna.