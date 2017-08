Bicicletta contro i carabinieri: arrestato spacciatore con 9 dosi

Quando ha visto i carabinieri, impegnati in via Osacca in un pattugliamento antispaccio, la notte scorsa intorno all'1, ha accelerato ma l'uomo, un nigeriano di 39 anni, in sella a una bici, è stato raggiunto. Ha cercato però di rendere la vita difficile si militari scagliando prima addosso a uno di loro la bici e ferendo un carabiniere. Poi ha cercato di proseguire a piedi ma è stato fermato. Aveva addosso 11 grammi di cocaina suddivisa in nove dosi pronte per lo spaccio. Bloccato definitivamente, è stato arrestato. Alle 7 di stamattina invece in stazione i carabinieri hanno denunciato un altro nigeriano, ma di 26 anni, che aveva con se' 12 grammi di marijuana.