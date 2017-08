Aspettavamo la pioggia, invece resta il caldo

Ondata di maltempo con almeno tre morti al Nord. In Val Pusteria forti temporali su Braies e Dobbiaco. Un treno regionale per San Candido bloccato da una frana con 80 passeggeri a Valdaora. Fitta grandinata sull'alta Val Brembana. Danni a Selvino per una tromba d’aria. Alberi e cartelloni pubblicitari caduti sulle strade, allarmi di abitazioni e negozi che hanno cominciato a suonare e allagamenti in varie zone di Bologna a causa di un temporale con violente raffiche di vento che si è abbattuto sulla città. Pioggia che era attesa anche qui, a Parma secondo le previsioni. Invece, come si vede, il risultato è ben diverso: ancora caldo (termometro oltre i 30°) e della pioggia nemmeno l'ombra.

Le previsioni

Parma, così come gran parte dell'Italia, è ancora nella morsa del grande caldo. Secondo quanto rilevato da MeteoParma.com, questa mattina si è arrivati a 34,4° a Basilicanova e a San Secondo, 32,8 gradi a Collecchio. A Parma ci sono 33,1 gradi. Nuvole e temporali potrebbero arrivare stasera a Parma.

Allerta per «temperature estreme» nelle zone di pianura interne, nelle 24 ore che vanno dalla mezzanotte per tutto il giorno. A emetterla, con codice giallo è la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna che evidenzia, comunque, un «generale calo delle temperature».

Nel dettaglio, si legge nell’allerta, «è previsto un generale calo delle temperature con valori minimi attorno a 22-23 gradi e massimi di 33-34 gradi: si attenuano, pertanto, le condizioni di disagio bioclimatico che permangono di grado debole solo nelle zone di pianura interne. I fenomeni previsti dal pomeriggio di domenica 6 (temporali, stato del mare e vento) potranno perdurare anche nelle prime ore della notte tra domenica e lunedì ma in rapida attenuazione, con generale miglioramento delle condizioni meteo già dalla mattina».

Al Nord è prevista una tregua con l’arrivo di alcuni temporali, seguiti da aria leggermente più fresca (a Milano un temporale ha attenuato l'afa, sulle Alpi però ci sono stati nubifragi e frane, con una vittima a Cortina).

Nei primi giorni della prossima settimana farà ancora caldo al Centro-Sud, ma le temperature perderanno qualche grado. Secondo le ultime proiezioni, la fine dell’ondata di caldo potrebbe collocarsi tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto. A dirlo sono i meteorologi del Centro Epson Meteo, ricordando che è la quinta e più intensa ondata di caldo di questa estate.

