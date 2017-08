Crescono i reati informatici a Parma, ma la più rischiosa è Bologna

E’ Bologna, la provincia emiliano-romagnola con la maggiore densità di reati informatici. E' quanto emerge da un’analisi condotta da Das, società di Generali specializzata nella tutela legale secondo cui l'Emilia-Romagna con una denuncia ogni 358 abitanti è al settimo posto nella classifica delle regioni con la più alta densità di crimini informatici.

Nel dettaglio, secondo Das - che ha preso in esame il fenomeno tra il 2010 e il 2015 - Bologna (ottava a livello nazionale) si piazza al primo posto con una denuncia ogni 269 abitanti seguita da Rimini (nona a livello nazionale) con una denuncia ogni 279 abitanti, Forlì-Cesena (1/371), Ravenna (1/400), Parma (1/409), Modena (1/413), Piacenza (1/414), Reggio Emilia (1/429) e Ferrara (1/506).

Tra il 2010 e il 2015, ancora, le denunce per reati informatici sono raddoppiate nelle province di Reggio Emilia (+107%) e Rimini (+ 96%), seguite da Piacenza (+75%), mentre nelle province di Bologna e Modena l’aumento è in linea con quello complessivo della regione (+57%). La crescita del fenomeno è più contenuta a Ferrara (43%), Parma (+34%) e Ravenna (+33%).

A livello nazionale, dopo la Liguria (1/246), le regioni con la più alta densità di crimini informatici sono Molise (1 denuncia ogni 290 abitanti) e Valle d’Aosta (1/294). Puglia (1/503), Sicilia (1/496) e Basilicata (1/483) sono invece le regioni con la più bassa frequenza di reati informatici.

A giudizio di Das, il numero assoluto di reati informatici è cresciuto in modo rilevante in tutte le regioni, soprattutto in Friuli Venezia Giulia (+134%) e Umbria (+102%) mentre le regioni dove le denunce per reati informatici sono cresciute meno sono Campania (+17%), Valle d’Aosta (+19%) e Puglia (+34%).