"Togliere le panchine non è servito a niente. Il piazzale della stazione deve vivere. Serve un progetto per rilanciare uno spazio bello ma davvero male utilizzato. Terra di nessuno". Il gruppo consiliare del Pd, capitanato dal capogruppo Lorenzo Lavagetto, analizza la situazione, parla del degrado e lancia proposte per rivitalizzare un luogo invaso dai pusher.