Lo stradario di Parma a vignette

«Tutti i giorni in città passeggiamo tra vie e piazze intitolate a qualche grande personaggio della nostra storia. Ma quanti di noi saprebbero riassumere la vita del Correggio, di Farini, D'Azeglio, D'Acquisto, Picelli, Sauro e di tanti altri?».

Se lo è chiesto il vignettista parmigiano Michele Belmessieri e, per ovviare a questa «mancanza», ha lanciato su Facebook «Lo stradario parmigiano a vignette».

Tutti i sabati infatti pubblicherà «quattro vignette che in modo divertente raccontano la storia di alcuni di questi personaggi che spesso nominiamo ma di cui non tutti conoscono le vicende».

Per il disegnatore, che ama profondamente tutto quello che riguarda la città e la

provincia, la sua storia e le

sue tradizioni, si tratta di «un modo nuovo e leggero, per riscoprire la toponomastica parmigiana e assieme i nostri bei borghi».

Per il momento le vignette di Belmessieri saranno solamente su Facebook ma, se l'idea dovesse avere successo, all'autore piacerebbe molto pubblicarle e dare il ricavato in beneficenza come fece quando pubblicò «La storia del Parma a vignette», un mix di ironia e amore per la squadra crociata di cui lui è tifosissimo.

Il suo libro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Matteo Bagnaresi, nel maggio di due anni fa venne presentato ai media dal capitano della squadra crociata Alessandro Lucarelli.M.Cep.