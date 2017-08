Camera di San Paolo e Pilotta, la Cgil: "Manca il personale"

"La Camera di San Paolo è una delle tante eccellenze presenti in questa città. Un sito museale importante che merita maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della politica. Naturalmente il problema di personale non concerne solo quel sito, ma riguarda tutti gli istituti dei Beni Culturali ubicati a Parma".

A dirlo è la FP CGIL in una nota. "Sono anni che denunciamo questo grave problema della carenza di organico degli istituti di cultura statali di Parma, il cui personale, pur non avendo le capacità numeriche per garantire l'apertura degli spazi, opera in maniera encomiabile, affinché la fruizione dei beni lì custoditi sia la più ampia possibile.

Tutto ciò non può risolversi con una mera denuncia, per questo la FP CGIL chiede un intervento finalmente orientato ad un reale incremento di personale, utile ai siti presenti, ma soprattutto a questa città.

Già il 5 marzo del 2016, con un documento consegnato al vice presidente della Camera Sereni, sono state evidenziate le problematiche derivanti dall'esclusione della Camera di San Paolo dal nuovo Complesso Monumentale della Pilotta.

La Camera di San Paolo e la Spezieria oggi afferiscono al Polo Museale regionale, per la cui apertura è destinato, però, il personale del Complesso Monumentale della Pilotta, già esso stesso carente. Insomma una anomalia nel quadro cittadino.

Inoltre le problematiche su esposte furono, tramite le organizzazioni sindacali nazionali, evidenziate nell'agosto 2016 anche al Ministro.

Tutta questa situazione è nota e denunciata da tempo dalla FP CGIL Parma e si aggraverà col passare dei mesi, poiché parte del personale operante cesserà la propria attività lavorativa per raggiunti limiti di età. I lavoratori e il sindacato di categoria della CGIL lanciano un grido di allarme e chiedono che il nostro patrimonio sia fruibile. I lavoratori e i loro rappresentanti fanno di tutto per renderlo tale, ora tocca ad altri dare gli strumenti ed il personale congruo per l'ottenimento di tale risultato".