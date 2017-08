La dengue non se ne va: da oggi altre 3 notti di trattamento a Mariano

Il dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl ha comunicato al Comune la necessità di ripetere per tre notti consecutive gli interventi di disinfestazione nella zona di via Baracca, a seguito del permanere di un’infestazione rilevante nell’area in questione, in cui lo scorso 24 luglio si era verificato un caso di malattia del virus Dengue.

Pertanto, a partire da questa notte e a proseguire anche nelle due seguenti del 9 e 10 agosto, saranno nuovamente eseguiti trattamenti di disinfestazione adulticida contro le zanzare negli spazi pubblici e privati nell’area corrispondente a un cerchio di raggio pari a 100 metri rispetto all’abitazione della persona infetta.

Saranno ripetuti anche gli interventi larvicida, secondo quanto previsto dal Piano sorveglianza arbovirosi 2017 della Regione Emilia – Romagna.