I ladri devastano il Cicì Cocò Cafè e se ne vanno con vino e salumi

Non è stato un "buongiorno" per i titolari del Cicì Cocò Cafè, il locale che si trova lungo la tangenziale del Ducato, dalla rotatoria del Campus in direzione via La Spezia.

All'ora in cui si arriva per prepararsi per le colazioni, la porta è stata trovata forzata e all'interno si è srotolata la devastazione lasciata dai ladri. Che hanno agito indisturbati nella notte portandosi via il fondo cassa e un bottino di vini, salumi e altri generi alimentari.