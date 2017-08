Alla terza volta, il truffato "beffa" i truffatori. Il capo era una donna

Truffa aggravata in concorso, sostituzione di persona in concorso e tentata truffa: è questo il campionario di reati di cui sono accusati S.C., 50 anni, nata a Carpi ma residente nel parmense, L. M., 61 anni, nato a Bergamo residente in provincia di Brescia, B. P., 66 anni, nato a Milano ma residente a Parma, e A. A. parmigiano di 65 anni.

I quattro, tutti pregiudicati, sono stati denunciati per il "piano" messo in atto a parma lo scorso anno ai danni di una ditta che vende materiale informatico. Tutto è cominciato quando S. C. ha effettuato un primo ordine di merce dal valore di quasi 13.000 euro, millantando di essere la dipendente di una società di Parma, la “T*srl”. L’ordine riguardava diversi computer, tablet e telefoni. Dopo qualche settimana, il titolare si è visto recapitare un secondo ordine di merce, questa volta da un sedicente studio tecnico con sede a Parma “R* I* M* G* srl”, per il valore complessivo di oltre 29.000 euro.

In entrambi i casi gli ordini erano stati preceduti da un fitto scambio di email tra la vittima ed i truffatori, con tanto di preventivi e rassicurazioni di vario tipo sulla serietà e la solidità delle aziende. Nel secondo caso era stato addirittura costruito un sito che pubblicizzava le attività dell’aziende e le varie collaborazioni tra le quali era citata anche l’Expo di Milano. Consegnata la merce, è stato poi atteso invano il pagamento concordato che sarebbe dovuto avvenire in entrambi i casi entro 30 giorni.

Denunciate le due truffe, dopo qualche mese, è arrivata una terza richiesta di fornitura. Questa volta a contattare la vittima era la sedicente responsabile della società “SdG.” con sede in provincia di Parma ed anche il questo caso l’ordine riguardava diversi computer e telefoni, attuando il medesimo “modus operandi” delle precedenti truffe.

Questa volta alla consegna della merce, concordata nella sede della vittima, ad attendere i “compratori” c’erano anche alcuni agenti della Questura di Parma che al momento della cessione degli articoli da ritirare, si sono qualificati identificando i truffatori.

Dalle indagini effettuate si è potuto accertare che a comporre la “banda” erano almeno 4 persone, con a capo una donna, S.C. ed era proprio lei a contattare le vittime, spacciandosi per addetta agli acquisti o per responsabile delle varie società fantasma, effettuare gli ordinativi e concordare i pagamenti. Gli altri complici si occupavano invece di ritirare la merce ed aprire e chiudere le società fantasma ed i siti internet, il tutto per rendere credibili i vari ordini effettuati.

In alcuni casi, per rendere ancora più efficaci le trattative, i 4 millantavano collaborazioni con società reali, ovviamente ignare dei fatti e per tale motivo non menzionate, per le quali avevano lavorato in passato e dalle quali avevano attinto anche i dati fiscali e societari. Questi dati servivano per “schermarsi” da eventuali verifiche poste in essere dalle vittime quali, ad esempio visure camerali e P. IVA. Tra queste anche una nota società che gestisce diversi ristoranti sul territorio nazionale.