Bagno nella fontana, Pizzarotti: "Ho chiesto di multarmi"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha chiesto alla polizia municipale di multarlo per il bagno nella fontana fatto nei giorni scorsi, una "promessa" goliardica da lui fatta in campagna elettorale in caso di vittoria. L'azione del sindaco era stata criticata perché il regolamento prevede una multa in caso di bagno in una fontana pubblica. Polemiche e critiche che - dopo la multa di 100 euro (questa è almeno la cifra che si scorge nel bollettino postale allegato al verbale - dovrebbero cessare.

Ecco quanto scritto dal sindaco sulla sua pagine di Facebook: "Chiuso il breve passaggio nella fontana di Barriera Repubblica (l'avevo promesso in modo goliardico) ho chiesto di mia iniziativa al Comando di comminarmi la sanzione amministrativa, come è giusto che sia. Lo avevo già preventivato e la correttezza è uno dei nostri principi fondanti, i vari moralizzatori e opinionisti estivi rimarranno quindi a bocca asciutta. Chiaro, i problemi sono altri, le vere questioni su cui puntare l'attenzione e l'interesse sono ben altre, ma ci tenevo ugualmente a farlo sapere, perché prima di ogni cosa vengono rispetto e responsabilità.

Per festeggiare la vittoria offritemi da bere voi".