Uffici pubblici e raccolta rifiuti: vademecum per il ponte di Ferragosto

Ponte di Ferragosto, ecco i servizi garantiti e gli uffici chiusi.

Comune

L'Ufficio di Stato Civile sarà attivo presso Ade Spa, in viale Villetta, solo per le pratiche relative ai decessi, dalle ore 8 alle ore 12.

Il Corpo di Polizia Municipale sarà attivo, così come l'Informazione e Accoglienza Turistica effettuerà regolare apertura dalle 9 alle 19.

Per i Servizi Sociali, inoltre, verranno erogati normalmente il servizio di Assistenza domiciliare agli anziani, il Servizio di Accoglienza ed emergenza minori ed i Centri Diurni e Spazi Collettivi.

Nel mese di agosto il Centro per le Famiglie di borgo San Giuseppe, 32/A sarà aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Rimarrà chiuso nella giornata di lunedì 14 agosto.

Per la giornata del 14 agosto, il Polo Socio Territoriale San Leonardo di via Verona, 36/A effettuerà regolare orario di lavoro.

Il Castello dei Burattini e la Pinacoteca Stuard saranno regolarmente aperti al pubblico.

I Servizi Cimiteriali saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Inoltre, nella settimana di Ferragosto, dal 14 al 19, il canile/gattile resterà chiuso al pubblico.

Raccolta rifiuti

In concomitanza della festività di Ferragosto, a Parma i servizi di raccolta rifiuti saranno garantiti regolarmente, in base ai calendari distribuiti. Negli altri comuni, ove previsto e come di consueto in occasione di festività, saranno raccolti residuo e carta.

I centri di raccolta rimarranno chiusi il giorno 15, mentre saranno aperti regolarmente - ove previsto dai consueti orari di apertura - il giorno 14.

Il 14 e il 15 agosto il Call Center Ambiente 800 212607 resterà chiuso. E' comunque possibile effettuare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio accedendo al portale sul sito www.irenambiente.it

Provincia

Tutti gli uffici della Provincia di Parma, compresi i Centri per l’Impiego, saranno chiusi da sabato 12 agosto a mercoledì 16 agosto 2016, in occasione delle Festività del Ferragosto.

Gli uffici riapriranno regolarmente giovedì 17 agosto 2017.

Saranno garantiti i soli servizi essenziali di emergenza viabilità e polizia provinciale.