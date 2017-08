Quando dal balcone vedi la coppietta che abbandona i rifiuti...

Ore 7.24. Via Bodoni. E' l'incipit della storia che racconta una lettrice, che ha assistito in diretta - allibita, incredula e poi reattiva- a un abbandono di rifiuti in diretta.

"Una coppia si avvicina al garage interrato - scrive -. Lui rallenta e lascia un sacchetto di rudo appoggiato a una macchina. Sono per caso sul balcone". Ecco il dialogo che ne segue.

"- Scusi, ha scordato un sacchetto!

- Poi lo passano a prendere

- No, lo tira su lei e se lo porta via

- Uff che rompipalle

- Adesso lo tira su e lo porta via

- Sì ma non urlare, non urlare. ..."

"Gente che sta bene se può permettersi un garage interrato e soprattutto persone con una erre parmigiana da paura.

Nessun amore per la propria città?​", commenta.

Ed è difficile non condividere l'ultima domanda.

Foto d'archivio