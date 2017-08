Cliente aggredito a bottigliate, sospesa la licenza al Jamaica

Nella giornata di giovedì, su ordine del Questore di Parma è stata notificata la sospensione per otto giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al locale “Jamaica” di via Reggio a Parma.

La sospensione della licenza arriva dopo quello che le forze dell'ordine definiscono "l’ennesimo intervento delle Volanti della Questura di Parma". L'episodio risale al 3 agosto scorso, quando, in tarda nottata, è arrivata al numero di emergenza 113 una segnalazione che parlava di una aggressione ad un cliente del locale.

Dagli accertamenti effettuati si è capito che la vittima era stata aggredita a calci e pugni all’interno del “Jamaica” da altri due clienti. L’aggressione, iniziata per futili motivi, è poi continuata anche all’esterno, nel cortile di pertinenza del locale, dove l'uomo è stato preso a bottigliate in testa.

L’intervento della volante e del personale di sicurezza del locale hanno evitato il peggio. Il cliente ferito è stato poi affidato alle cure mediche e le ferite ed i traumi riportati sono risultati guaribili in 10 giorni.

"Tenuto conto dei fatti avvenuti il 3 agosto, insieme ad episodi analoghi del recente passato, il Questore di Parma ha disposto la sospensione della licenza per giorni 8 a partire dalla data di notifica del provvedimento, avvenuta ieri 10 agosto".

Sulla sua pagina Facebook il locale risulta chiuso per ferie dalla serata di ieri, giovedì, e per una settimana.