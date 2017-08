Bosi torna sul caso "like": "D'ora in poi agirò con più consapevolezza"

Torna sulla vicenda dei "like" osè, il vicesindaco Marco Bosi. Lo fa dalla sua pagina (pubblica) di Facebook. "Ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto messaggi di stima in questi giorni. Soprattutto le donne che mi hanno detto che sanno che persona sono. Purtroppo non posso dimostrarlo con le parole, ma sono di quanto di più lontano da quello che qualcuno ha provato a descrivere".

"Ho riflettuto tanto in questi 2 giorni - ammette Bosi - e ho la certezza che ogni mia azione sarà fatta con più consapevolezza. Perché è giusto così e perché ora non rispondo solo per me stesso, ma per le persone che hanno riposto fiducia in me".

Poi i sassolini: "Resta l'amarezza di una politica che scende a livelli bassissimi quando mancano contenuti politici. Ho scritto al gestore della pagina (sì, so benissimo chi la gestisce) e gli ho detto direttamente queste cose. Non è ai politici degli altri partiti che devo rendere conto, ma ai cittadini di Parma. Per questo, chi volesse scoprire chi sono davvero, senza idee precostituite venga a trovarmi nel mio ufficio. La porta è aperta. Parlo sul serio, vi aspetto".

La vicenda dei "like" era finita sulla pagina satirica Pizzaballa ReLoaded.