Schianto contro un'auto: ciclista ferito

Incidente in mattinata in strada Filippo di Borbone, nei pressi di San Ruffino. Per cause ancora in via d'accertamento una Renault Clio guidata da una donna ha scontrato un ciclista. Sbalzato a terra, ha riportato diverse ferite di media gravità ed è stato trasportato al Maggiore in ambulanza. Sul posto la Polizia municipale.