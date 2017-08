Maxi operazione in stazione: un arresto, una denuncia e quattro espulsi tra i pusher

Trenta poliziotti sono arrivati ieri sera in piazzale Dalla Chiesa: impossibile scappare per i pusher nigeriani. Un'operazione in grande stile: sedici le persone identificate, un arrestato e uno denunciato a piede libero. Degli stranieri fermati otto risultano richiedenti asilo. Quattro sono stati espulsi. Oltre due etti di marijuana recuperati.

Video - Arriva la polizia: fuggi fuggi generale in zona stazione