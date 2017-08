Derivati da uova con Fipronil: sequestrati a titolo precauzionale due lotti a Parma e uno a Bologna

Tre lotti di prodotti alimentari derivati da uova provenienti da Germania, Belgio e Olanda ieri, venerdì 11 agosto, sono stati sottoposti in via precauzionale a fermo cautelativo. Le province coinvolte sono state Bologna, un lotto, e Parma con due lotti. Lo dice una nota della Regione Emilia-Romagna.

Le partite sono state sottoposte a fermo in quanto le uova con cui i prodotti sono preparati provengono probabilmente dalle zone coinvolte dal caso Fipronil. Per i tre lotti sequestrati è stato predisposto un piano di campionamento e analisi che si svolgerà nei prossimi giorni.

L’operazione è il frutto della collaborazione tra ministero della Salute, Nuclei antisofisticazione e Regione attraverso i servizi veterinari delle Aziende sanitarie. Ieri il ministero aveva rassicurato: il problema non riguarda prodotti italiani ma a titolo cautelativo si effettuano controlli su prodotti importati.