«Maria Teresa ci lascia un seme di generosità»

«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». Sono state le parole del Vangelo di Giovanni a dare un senso, e forse un po' di sollievo, al dolore di quanti - familiari e amici - ieri hanno dato l'ultimo saluto a Maria Teresa Tondelli, 64 anni, la pediatra morta mercoledì scorso a Braia travolta dalla sua stessa auto, dalla quale era scesa probabilmente senza azionare il freno a mano.

Pur in una città semivuota per l'imminente Ferragosto, tanti hanno partecipato al funerale nella chiesa dello Spirito Santo, in via Picedi Benettini, zona Montebello, il quartiere dove la dottoressa Tondelli aveva vissuto a lungo con il marito Bruno Zucchelli e i figli Filippo e Cecilia, prima di trasferirsi a Vigatto.

«Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso», è stata la lettura scelta, la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, ad indicare la vita generosa di Maria Teresa. E sul «chicco di grano» lasciato dal medico, responsabile del day hospital pediatrico dell'Ospedale dei bambini, ha insistito don Giuseppe Mattioli, parroco dello Spirito Santo, nell'omelia (...)

