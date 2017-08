«Altro che differenziata. Raccolta discriminata»

«Io espongo regolarmente il bidone il giovedì sera. Perché il mio non lo ritirano e quelli degli altri sì? Perché continua questa storia? Perché devo darmi da fare a portare i pannoloni di mio padre gravemente malato, alimentato con una sonda, nelle ecostazioni che sono lontane da casa mia? E perché devo continuare a telefonare a Iren e Comune e sentirmi rispondere che agiranno in 48 ore, sapendo che questa è una presa in giro?» Questo lo sfogo di un cittadino che si era già rivolto alla «Gazzetta» lo scorso novembre per lo stesso motivo. Per un po' il problema si è risolto, ma poi si è ripresentato.

E' successo ancora giovedì, per esempio: «Ho esposto il bidone, quello da 120 litri all'orario previsto, in via Venezia. All'indomani, alle 8 e mezza, era ancora lì, pieno, mentre quelli dei miei vicini, più piccoli, da 40 litri, erano stati regolarmente svuotati», racconta il lettore. «Quindi ho telefonato a Iren e mi hanno risposto che avrebbero classificato l'intervento “urgente”. Poi ho chiamato in Comune: hanno preso la segnalazione, hanno voluto il numero di telefono. Ma in tarda mattinata non era avvenuto ancora nessun ritiro. Ma se non ho il bidone vuoto dove metto i pannoloni che intanto metto e tolgo a mio padre? Come si fa a tenerli tanto tempo in casa con questo caldo? E so che questo succede ad altri nella nostra zona». Ecco quindi la seconda chiamata a Iren. «Ma sono più seccati e mi dicono che entro quarantotto ore il servizio sarà completato».

Troppo tempo per l'uomo, figlio unico, il padre in quelle condizioni, la madre invalida, il lavoro, nessun aiuto e i pannoloni che si ammassano in casa. «Cerco una soluzione alternativa: l'ecostazione di via Calabria. Avviso Iren di non mandare più nessuno e loro mi avvertono che mi saranno addebitati 70 centesimi per ogni conferimento. Non è un problema, però perché questo supplemento? Comunque: il vano è piccolo, riesco a infilare solo metà quantitativo di pannoloni. Devo andare allora all'ecostazione della Villetta».

Anche lì difficoltà: display che non funzionano, telefonate, operatori, il tempo che passa. «Dopo un paio d'ore sono riuscito a disfarmi dei pannoloni, ma ho dovuto girare l'intera città». Il punto per il lettore sono le «famose quarantotto ore» (oltre al fatto che non capisce perché ogni tanto il suo bidone non viene svuotato all'orario prestabilito con la stessa puntualità che lui usa per l'esposizione).

«Sì, perché due giorni per ottenere lo svuotamento del bidone, soprattutto in estate, sono troppi. Cosa ne faccio dei pannoloni che intanto vengono usati? Li devo bruciare? Poi se tu invii delle mail per segnalare il disservizio qualcuno dovrebbe almeno degnarsi di rispondere».r.c.