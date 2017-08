Vittorio e Silvia negli States per l'eclissi totale del 21 agosto

Per Vittorio sarà la quarta, per Silvia addirittura la quinta. Ma questa volta l'occasione sarà storica, perché l'ultima eclissi negli States risale al 1918. E Vittorio Bottazzi, responsabile informatico della Gazzetta di Parma, e Silvia Gilioli, programmatrice di Collecchio, un giorno potranno dire «io c'ero». Anzi, sono già oltreoceano e il 21 agosto raggiungeranno il Wyoming per non perdersi il momento in cui la luna oscurerà completamente il sole. A Riverton, per la precisione, nella terra degli Shoshoni e dei mitici Arapaho. Perché è proprio il suolo indiano secondo la Nasa il luogo migliore per assistere allo spettacolo del cielo.

Una vacanza molto speciale per i due parmigiani, che sono partiti con un gruppo di astrofili di Bergamo e provincia, con il fotografo di esclissi Antonio Finazzi e una guida piuttosto esperta: Marta Burgay, astrofisica dell'Osservatorio astronomico di Cagliari.

«Io e Silvia siamo partiti con altri 13 appassionati per San Francisco - spiega al telefono Vittorio Bottazzi -. E con tre auto facciamo diverse tappe: ogni giorno un luogo diverso, dalla California all'Arizzona, dal Nevada allo Utah e infine al Wyoming. Ora ci troviamo a Las Vegas».

Come è nata la passione per le eclissi?

«E' nata proprio grazie all'amicizia con il gruppo di Bergamo - continua Bottazzi -. Dalla prima mia eclissi in Kenya nel 2010, poi in Australia nel 2012 e in Indonesia nel 2016. Silvia ancor prima ha partecipato alla spedizione in Mongolia per l'eclissi del 2008. Senza dimenticare che questi spettacoli del cielo sono anche un'ottima scusa per viaggiare».

Che cosa vi siete portati per questo viaggio?

«Chiaramente tutto quello che serve per un viaggio itinerante di una ventina di giorni come questo, ma anche l'attrezzatura fotografica e gli occhiali adatti per guardare il sole durante l'eclissi: occhiali con lenti molto scure, che ti permettono di assistere all'evento senza problemi».

Come mai proprio Riverton?

«Riverton è stata scelta per questioni meteorologiche, in quanto si prevede che in questo zona le condizioni del meteo siano le migliori in base alle statistiche degli ultimi 20 anni e quindi il cielo sarà probabilmente più limpido e libero da nuvole che in altre regioni».

Precisamente in che luogo sarete accampati per assistere allo spettacolo?

«Cercheremo un luogo in cui sia ben visibile il cielo e un po' appartato, visto che la zona sarà affollata di gente, di americani ma anche di curiosi provenienti da tutto il mondo. In mattinata improvvisamente sarà buio: per una durata superiore ai due minuti il sole sarà oscurato totalmente dalla luna».

E' vero che per l'occasione indosserete anche un t-shirt particolare?

«Sì è così - conclude Bottazzi -. Una maglietta con la mappa del viaggio, la traiettoria dell'eclissi e con una scritta che dà il titolo alla spedizione: "Usa 2017 Total Solar Eclipse Tour". Anche la t-shirt sarà un bel ricordo».