Calano i reati denunciati. Aumentano spaccio e furti sulle auto

Calano i reati denunciati, ma si sparigliano i numeri quando si entra nella tipologia: decisamente più i furti sulle auto, arresti e denunce legate a droga e spaccio, le rapine in banca e nei negozi, meno i furti in abitazione e le truffe informatiche. Sono i dati del primo semestre 2017 raffrontati allo stesso periodo del 2016, quelli forniti dalle forze dell'ordine. Un'ampia lettura dei dati sulla Gazzetta di Parma in edicola domani, Ferragosto.