Precipitata per 50 metri sul Cusna: resta in Rianimazione la 42enne ferita

Resta in condizioni moto gravi ma stabili la 42enne parmigiana vittima domenica di un brutto incidente di montagna. La donna stava facendo una escursione con alcuni amici sul monte Cusna, nel reggiano, quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri in una pietraia. La donna è svenuta. A recuperarla sono stati i volontari del Soccorso Alpino, che ne hanno poi permesso il trasporto rapido in elicottero al Maggiore, dove è stata immediatamente ricoverata nel reparto di Rianimazione.