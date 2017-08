Entra di notte al bar e fa bottino: arrestato grazie a un passante

Aveva infranto la porta del bar e fatto bottino: un Ipad con relativo carica batteria, tre accendini e moneta per un totale di 41 euro. Ma la fuga è stata davvero breve. Quando intorno all'1.50 una Volante della Polizia è passata per caso davanti al bar Gala, all'angolo tra via Bixio e via Costituente, ha visto il danno all'ingresso del locale e subito è stata indirizzata nella direzione giusta da un passante: un ragazzo che ha indicato un individuo che si allontanava in direzione di barriera Bixio. Prontamente raggiunto e bloccato, l’uomo ha cercato di disfarsi di un sacchetto, successivamente ritrovato, dove aveva nascosto il suo bottino. Arrestato, è in attesa di giudizio per direttissima.