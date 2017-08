Paradigna, tra rifiuti e abbandono

Frigoriferi, materassi, televisori, stampanti, valigie e materiale edile di vario genere. Sono solo alcuni degli innumerevoli rifiuti abbandonati sui marciapiedi di via Monsignor Boraschi, via Deriu e via Montanari, nel quartiere artigianale situato tra via Paradigna e via Colorno, subito dopo il cavalcavia dell’autostrada in uscita da Parma. Angoli dimenticati, quasi nascosti nell’estrema periferia nord della città, immersi nel silenzio della campagna.

I marciapiedi e gli spazi adibiti alla sosta delle auto non si distinguono più, letteralmente invasi dalle erbacce, che in alcuni casi sono cresciute fino a diventare piante. Ogni piazzola è invasa da una quantità imprecisata di rifiuti di ogni genere, anche ingombranti: sul terreno fanno capolino mobili, indumenti, rottami di biciclette e giocattoli. «Dulcis in fundo»: lo scheletro del noto parcheggio multipiano, che doveva ospitare circa un centinaio di auto, ma non è mai stato utilizzato e ormai è diventato la desolante dimora di vandali e senzatetto, come dimostrano i vestiti appesi.

Un’area divenuta inesorabilmente, anno dopo anno, terra di nessuno, quasi una zona franca dove tutte le «attività» sono concesse, soprattutto dopo il tramonto. Secondo la testimonianza di alcuni residenti, la zona sarebbe infatti frequentata più nelle ore notturne che in quelle diurne: un’area occupata soprattutto da magazzini e aziende, che sono divenuti delle «cattedrali nel deserto» immerse in un totale degrado. L’illuminazione? «Non pervenuta - è il commento laconico di Giorgio Pezzani, 74enne e residente da sempre in via Paradigna -. Da queste parti, a farla da padrone, sono il degrado più totale, le nutrie, gli spacciatori e le coppiette. Qui la questione è che nessuno ci ascolta: questa è, ormai, una zona abbandonata al suo destino, ci sentiamo dei cittadini di serie B».