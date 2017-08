Anas comunica che, dalle 9 di martedì 22 agosto alle 18 di venerdì 25 agosto, in tratti saltuari lungo la Tangenziale sud di Parma saranno chiuse le corsie di marcia in entrambe le carreggiate, dal km 0,000 al km 7,375, in corrispondenza dei sottopassi “ferrovia Mi-Bo”, “via Emilia ovest”, via Martiri della Liberazione”, “Strada Pontasso” e “via La Spezia”. Il traffico sarà deviato sulle corsie di sorpasso.

Il provvedimento si rende necessario per consentire alcuni lavori sugli impianti di sollevamento fognario del Comune di Parma.