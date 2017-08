Piazza Garibaldi, ore 21: rapina con il coltello

«Aveva un coltello, mi minacciava, ho avuto paura: gli ho dato i 250 euro appena ritirati ed è scappato»: Aliona Vasilache è ancora molto scossa quando racconta cosa le è successo. «Da undici anni sono a Parma, non ho mai avuto problemi. Ma stavolta ho avuto davvero paura».

Piazza Garibaldi, pieno centro, una sera d'estate, in giro tanta gente, sulle panchine diverse persone di tutte le età, i déhors traboccano di clienti. Mancano venti minuti alle 21: Aliona, 45 anni, moldava, badante, entra nel vano bancomat del Crédit Agricole, di fianco alla chiesa di San Pietro. Domani ha l'esame di guida e deve pagare. Ritira un po' di denaro, 250 euro. Non fa in tempo a metterli nel portafoglio: un giovane sconosciuto entra e le va vicino. Ed estrae una lama.

