Rischio attentati, la Prefettura: barriere e new jersey a feste e mercati

Terrorismo, new jersey e dissuasori nei mercati e nelle strade più frequentate. Stadio Tardini compreso. L'eco della strage di Barcellona si fa sentire fortissima anche a Parma: ed ecco, puntuali, in questa folle estate dove l'orrore ha nuovamente insanguinato le strade d'Europa, arrivare le contromisure alla grande paura.

E' di ieri la notizia di una riunione strategica del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocata e allargata alla partecipazione dei rappresentanti del Comune di Parma e di alcuni Comuni della provincia dove si terranno prossimamente degli eventi di rilievo, per valutare, alla luce dei recenti attentati terroristici, l'adozione di ulteriori misure di tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone.

Gli amministratori sono stati invitati a sensibilizzare il personale delle Polizie locali - in analogia a quanto fatto per le Forze di Polizia statali - affinché intensifichino la vigilanza nei confronti degli obiettivi sensibili, nel contempo adottando adeguate misure di autoprotezione. È stata inoltre evidenziata l'esigenza di curare l'attuazione di servizi differenziati di tutela e prevenzione, sia in caso di specifici eventi e mercati rionali, che nelle zone, soprattutto del capoluogo, quotidianamente frequentate dalla popolazione. Dalle strade della movida, quindi, presumibilmente, alle fiere di quartiere.

È stata ribadita la necessità che in tutte queste situazioni vengano poste in essere nei circuiti urbani delle cinture protettive che, mediante forme di dissuasione e/o pedonalizzazione delle aree più frequentate, impediscano l'accesso ai veicoli. In che modo? Collocando elementi di arredo urbano - ad esempio «new jersey», fioriere, altre installazioni resistenti agli impatti -, eventualmente semoventi (come i dissuasori mobili a scomparsa) idonei a impedire l'accesso non autorizzato alle aree interessate o comunque a renderlo più difficoltoso, anche indipendentemente dalla presenza delle forze di polizia.

Questi interventi sono stati ritenuti necessari anche in occasione delle partite di calcio casalinghe del Parma; pertanto dovranno essere attuati, fin da venerdì sera per la prima giornata di campionato, in prossimità dello stadio Tardini.

E' stata richiamata l'attenzione degli amministratori presenti anche sull'esigenza di approntare le più adeguate misure di sicurezza a protezione dei luoghi dove si terranno manifestazioni con significativa presenza di pubblico. A tal fine è stata sottolineata la necessità di tenere conto di tutti quei parametri di valutazione del rischio delle manifestazioni forniti dal ministero dell'lnterno, affinché anche nei piccoli o medi centri urbani della provincia non si trascuri di predisporre ogni misura a presidio della sicurezza anche riguardo a eventi generalmente non ritenuti di particolare rilievo ma dove tuttavia si registra abitualmente una consistente concentrazione di persone, e ciò anche in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni del sito.

Da parte degli amministratori presenti è stato accolto con piena consapevolezza l'invito a svolgere con il massimo impegno le opportune valutazioni dei singoli casi e a elevare al massimo le misure di tutela sopra accennate e indicate nei dettagli nelle recenti circolari della prefettura.