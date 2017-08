Nella serata di lunedì i poliziotti della Squadra Volante sono stati inviati in via Righi, al civico 5, dove ha sede la ditta “Bieffe Refrigerazione Industriale”, per segnalazione di un furto in atto. Una volta sul posto, hanno appurato insieme al titolare dlel'azienda che i ladri si erano introdotti all’interno dell’area adibita al parcheggio dei mezzi, rubando un furgone Daily di colore bianco con cassone frigo, col nome della ditta sulla parte posteriore. Indagini in corso per ritrovare il mezzo e per risalire all'identità dei ladri.