Scontro auto-scooter in via Toschi: 20enne al Pronto soccorso

Una ragazza poco più che ventenne è stata trasportata all'Ospedale Maggiore in seguito a un incidente avvenuto alle prime ore del mattino a poca distanza dal centro città. Era circa l'1.30 quando la giovane, a bordo del suo scooter, stava percorrendo via Paolo Toschi, dalla stazione ferroviaria diretta verso viale Giovanni Mariotti. In base a una prima ricostruzione, una volta entrata nella rotonda che porta, girando a sinistra, alla piazza della Pilotta sarebbe stata urtata da una vettura (una Opel) proveniente dal ponte Verdi, cadendo poi sull'asfalto. I testimoni hanno affermato che la ragazza non avrebbe mai perso i sensi. Tuttavia non è stata spostata da terra fino all'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica. Messa sulla barella dal personale sanitario accorso, è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche un'auto della polizia stradale per i rilevamenti del caso.