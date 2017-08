Dopo una lite per un appartamento, nigeriano aggredisce poliziotti. Arrestato

Ieri sera alle 20.30, una pattuglia della Volante della Questura è intervenuta in via Cremonese dopo la segnalazione di una lite due persone nei pressi del bar “Parsifal”. Un nigeriano di 25 anni e un parmigiano 69enne stavano litigando per motivi economici legati alla mancata restituzione della caparra versata dal giovane per il contratto d’affitto di un appartamento, datogli in locazione dal più anziano, dal quale però era stato sfrattato per morosità.

Lo straniero si manifestava particolarmente agitato e nonostante l’intervento degli operatori avesse chiarito ai due uomini le rispettive facoltà di legge, il nigeriano dopo essersi dapprima allontanato, è tornato indietro dirigendosi con veemenza contro il suo padrone di casa. Bloccato ed allontanato nuovamente dagli operatori, l’uomo ha nuovamente fatto ritorno, scagliandosi armato di un bastone contro gli agenti i quali sono stati costretti a far intervenire in loro ausilio un’altra pattuglia. Appena arrivata l’altra Volante, il nigeriano ha scagliato la sua bicicletta contro l’autovettura di servizio ed ha colpito con il bastone uno degli agenti, ferendolo ad una mano. Immobilizzato e perquisito è stato poi arrestato, in attesa del processo con rito direttissimo, per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali nonché per porto di oggetti atti ad offendere. La bicicletta ed il bastone sono stai sequestrati.