Code sull'A1 tra Parma e Fidenza

Non è ancora scattato l'allarme per il grande rientro di agosto (ma nel weekend è previsto un picco di traffico) ma la viabilità sull'A1 è già problematica. Il sito di Autostrade segnala code a tratti sull'A1 tra Milano-Bologna nel Parmense (Km 90.4 - direzione: Milano) e code a tratti tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per traffico intenso.