Rettore, Quintelli ufficialmente in corsa. Le candidature salgono a sei

Carlo Quintelli ha presentato candidatura ufficiale alla carica di Rettore. E' la stessa Università a darne comunicazione



Quintelli, professore ordinario di Composizione architettonica e urbana, ha presentato oggi all’Ufficio Protocollo la propria candidatura ufficiale per le elezioni del Rettore dell’Ateneo per il sessennio accademico 2017/2018 – 2022/2023. La documentazione depositata dal prof. Carlo Quintelli (profilo e programma) è disponibile sul sito web dell’Università di Parma alla pagina “Elezioni del Rettore”.



La candidatura del prof. Carlo Quintelli si aggiunge a quelle di Paolo Andrei, Saverio Bettuzzi, Maria Careri, Gabriele Costantino e Rinaldo Garziera, già presentate nei giorni scorsi.



Le elezioni per la designazione del Rettore dell’Ateneo per il sessennio accademico 2017/2018 – 2022/2023 sono state fissate nelle date del 27 settembre, 3 e 5 ottobre 2017.