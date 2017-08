«Ho inseguito e scovato il "pirata"»

Della serie: non tutti si girano dall'altra parte. Anzi, in questo caso il solerte automobilista che aveva assistito a un tamponamento con il «tamponatore» lesto e spericolato nel darsi alla fuga, gli si è messo alle costole.

Ecco il suo racconto: «Oggi pomeriggio (ieri, ndr) attorno alle 15.40 davanti alla farmacia Costa ho assistito a un piccolo tamponamento, ma sicuramente non piccoli sono stati i danni alle auto - spiega Paolo, 35 anni, - io ero nello corsia opposta e stavo andando verso il centro quando ho visto una macchina scura che stava rallentando per svoltare. Dietro è sopraggiunta una 500 bianca Abarth che l'ha tamponata: l'autista ha fatto inversione a U ed è scappato ad alta velocità». Paolo si è lanciato all'inseguimento della 500 per riuscire a prendere il numero della targa («mi è bastato semplicemente seguire la scia di fumo che lasciava»). L'ha scovata poco dopo: parcheggiata in una strada defilata nei pressi del Barilla center.

«Ho fatto le foto e sono tornato sul luogo dell'incidente ma l'auto scura non c'era più: forse rassegnato l'automobilista se ne è andato...». Paolo ha chiamato i vigili a cui ha girato le informazioni: «Speriamo bene, vorrei ritrovare quel povero automobilista», chiosa speranzoso. r.c.