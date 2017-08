Torna nel supermercato del "delitto": bloccata la banda dei furti alimentari

Con una buona dose di sfrontatezza sono tornati sul luogo del "delitto". E qualcuno li ha riconosciuti. E' finita così la saga della banda dei furti di generi alimentari e non formata da quattro romeni. Il primo colpo lo avevano fatto il 4 agosto, una "spesa" del valore di 1.300 euro.

Il 17 agosto si sono ripresentati nel supermercato parmigiano, stavolta in due e in compagnia di una donna. Ma l'addetto alla sicurezza non aveva dimenticato i volti comparsi nei fotogrammi delle telecamere di sorveglianza nel corso delle indagini sul primo furto, ed ha avvisato i poliziotti della Squadra Mobile. Gli investigatori della Sezione Antirapine sono arrivati in tempo per intercettare le due persone segnalate che, insieme alla donna, uscivano dal negozio e - dopo aver parlato con il conducente di una Citroen C5, salivano su un’Alfa Romeo 156 di colore blu scuro.

I tre avevano abbandonato all’interno del supermercato un carrello pieno di merce: evidentemente si erano accorti di essere osservati. Ma non avevano intenzione di darsi per vinti, evidentemente, perché - pedinati - sono arrivati in Largo Parri e hanno parcheggiato negli stalli.

Scesi dall’Alfa Romeo, si sono fermati a parlare con il conducente della Citroen e dopo poco sono entrati nel supermercato Conad.

Dopo circa cinque minuti sono usciti dal supermercato e sono tornati a parlare al conducente della Citroen che li aveva attesi. A quel punto sono risaliti sull'auto ed entrambi i mezzi hanno iniziato ad allontanarsi. Bloccati poco dopo in via Montebello dai poliziotti, che hanno pensato che la situazione meritasse un controllo.

Il conducente della Citroen C5 è stato identificato in D.M. F., 22 anni, nato in Romania, senza precedenti, mentre gli occupanti dell’Alfa Romeo 156, venivano identificati in N.I.B. nato in Romania, 30 anni, V.D.D. nato in Romania, 27 anni e la donna in C.I.R. nata in Romania, 29 anni; tutti e tre pluripregiudicati per reati contro il patrimonio ed in particolare furti di merce dall’interno di supermercati.

Nel portabagagli della Citroen sono state trovate 53 confezioni sigillate di tonno; 12 confezioni sigillate di caffè; 79 confezioni sigillate di carne in scatola; 16 bottiglie sigillate di amaro; 49 buste sigillate di zafferano; 12 confezioni pasta adesiva per dentiere.

In considerazione del fatto che i quattro non erano in grado di esibire alcuna documentazione fiscale inerente all’acquisto, tutta la merce è stata sequestrata. Una volta in Questura, dalla visione delle registrazioni delle telecamere relativamente al furto del 4 agosto, N.I.B e D.M.F. sono stati riconosciuti senza alcun dubbio. Così come la Citroen su cui avevano caricato la "spesa" e poi si erano allontanati.

I quattro sono stati indagati in stato di libertà per ricettazione in concorso e N.I.B e D.M.F. anche per furto.

A tutti è stato notificato in foglio di via obbligatorio da Parma della durata di 3 anni.