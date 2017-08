Interventi Anas sulla tangenziale di Parma da lunedì

Da lunedì 28 agosto a sabato 30 settembre la corsia est della tangenziale di Parma (direzione Piacenza), nel tratto compreso tra lo svincolo n°11 di via Volturno e lo svincolo n°15 di strada Langhirano, sarà interessata da interventi di asfaltatura che comporteranno la chiusura di una sola corsia di marcia.

Quando il cantiere andrà ad impattare con lo svincolo n°14 di strada Montanara, verrà impedita l’uscita dalla tangenziale da martedì 29 agosto a mercoledì 6 settembre, dal 31 agosto a mercoledì 6 settembre verrà inibito anche l’ingresso in tangenziale. Nel predetto periodo verrà predisposto un piano di segnalamento che inviterà gli utenti ad utilizzare lo svincolo n°15 di strada Langhirano.

Da mercoledì 6 settembre a lunedì 11 settembre il cantiere andrà ad interessare invece lo svincolo n°13 di strada Farnese, in questo periodo verrà impedito solo l’uscita dalla Tangenziale, gli utenti verranno deviati sullo svincolo n°12 di Via La Spezia.