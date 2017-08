Stava pedalando in via Emilio Lepido in direzione del centro, quando una Volante della Questura lo ha incrociato e ha provato a fermarlo per un controllo. A quel punto l'uomo, un nigeriano di 26 anni, ha tentato di fuggire invertendo il senso di marcia.

I due agenti sono riusciti a bloccarlo ed immobilizzarlo, e dalla perquisizione personale è emerso il motivo della preoccupazione del 26enne: 107,5 grammi di marijuanae di 0.4 grammi di ecstasy. A.M., pregiudicato, è stato arrestato ed portato nel carcere di Via Burla, in attesa del rito direttissimo.