Sono state nuovamente bloccate le progressioni economiche per i dipendenti del Comune. Un blocco di 60 giorni: la stessa durata del primo "stop" alle progressioni, avvenuto a luglio, dopo che erano emersi dubbi sulla procedura. Ora è arrivato il parere dell'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche amministrazioni). In sostanza l'Aran sottolinea che prima bisogna firmare il contratto integrativo del Comune, definendo tutti gli aspetti economici, e solo in seguito si possono deliberare le progressioni economiche.

Altri particolari sulla Gazzetta di Parma di martedì 28 agosto