Spettacolare incidente ieri sera in via Emilia Est, all'altezza dell'Esselunga. Per cause ancora in via d'accertamento un'auto si è ribaltata su un fianco. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce rossa. Per fortuna il guidatore non ha riportato ferite di rilievo e non è stato nemmeno necessario portarlo al Pronto soccorso del Maggiore.