Guarda chi si vede in viale Fratti: gli autobus

Veder passare degli autobus urbani in viale Fratti fa un certo effetto. Perché, nonostante la strada sia ricca di condomini, negozi e locali pubblici, il servizio di trasporto urbano la «snobba»: i bus passano nel vicino viale Mentana. È facile immaginare perché: viale Mentana è più vicino al centro della città. Tutte le linee che provengono da viale Tanara (l’11, il 13, il 21 e il 23) svoltano in viale Mentana. E, appunto, in viale Fratti non passa alcuna linea.

Solo in questi giorni, però, a causa di lavori in via Mazzini che impediscono il transito verso il ponte di Mezzo, gli autobus delle linee 3, 4 e 5 – provenienti dalla zona est della città e diretti verso la zona ovest - sono «dirottati» su viale Tanara e poi in viale Fratti. E in viale Fratti possono far salire e scendere i passeggeri alle due fermate esistenti: una si trova poco dopo l’inizio del viale e l’altra è all’altezza della curva di fronte agli uffici comunali. Successivamente c’è la fermata straordinaria della stazione, sotto al monumento a Bottego, e quindi i bus deviati percorrono viale Toschi e il Lungoparma, per poi riprendere il percorso normale sul ponte di Mezzo.

I lavori che impediscono in via Mazzini il passaggio degli autobus verso il ponte si dovrebbero concludere entro pochi giorni. E così le linee «dirottate» torneranno a percorrere via Repubblica e via Mazzini e - altra cosa importante - potranno tornare in servizio i filobus, che in questi giorni non possono essere utilizzati lungo le deviazioni attuali.