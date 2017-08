Paola Pellinghelli, mamma del piccolo Tommy Onofri, riceverà il 30 settembre alle 21 a Zelo Buon Persico (Lo) il "Premio Mitico Angioletto", un riconoscimento per aver trasformato con coraggio il suo dolore in speranza e amore per altri bambini. Consegneranno il premio a mamma Paola, Mariafrancesca Polli e Franco Fasano, musicisti fondatori del Premio. Una serata di musica in ricordo di questo bimbo che vive ancora nel cuore di tutti. "Un coro di angioletti per un piccolo angelo di nome Tommy".