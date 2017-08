Parma in Norvegia al Bergen Matfestival

Parma, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, sarà presente al Bergen Matfestival in Norvegia, in programma dell'1 al 3 settembre. Prosegue l'impegno del Comune di Parma, assessorato al turismo, nella promozione di Parma nel mondo anche grazie al coinvolgimento di diversi soggetti del territorio come Parma Alimentare, il Consorzio del Parmigiano Reggiano, il Consorzio del Prosciutto di Parma ed il Consorzio Parma Quality Restaurants. L'iniziativa è stata presentata da Cristiano Casa, assessore al turismo, relazioni internazionali e Progetto UNESCO del Comune di Parma; dagli chef Filippo Cavalli, Maria Anedda, Michele Buia, Enrico Bergonzi, Andrea Nizzi e Luca Dall'Argine del Consorzio Parma Quality Restaurants. Con loro anche Carlotta Beghi del Servizio Promozione del Territorio e Progetto UNESCO del Comune di Parma.

Bergen Matfestival è il più importante evento food della Norvegia e sarà una grande vetrina per Parma, ospite insieme ad altre Città Creative UNESCO per la Gastronomia. Si tratta del più grande evento norvegese dedicato al cibo e alle eccellenze locali, che nel 2016 ha accolto 30.000 visitatori e ha coinvolto 100 produttori-espositori altamente selezionati.

Novità del 2017, l’area “Masterclass”, un’arena del gusto che vedrà all’opera anche il trio di chef parmigiani, alle prese con cooking show, corsi di cucina e altri momenti di interazione con il pubblico, insieme ai ristoratori e agli chef dei migliori ristoranti di Bergen e delle altre Città Creative UNESCO. Ma Parma sarà al centro anche di altri due format originali: la Cena UNESCO dell’1 settembre, preparata “a 12 mani” (uno chef per ogni Città Creativa per la Gastronomia UNESCO), che confronterà sapori provenienti da tutto il mondo e, il 3 settembre, Mistery Basket, che coinvolge gli chef UNESCO riuniti in coppie. Ogni team riceverà un misterioso cesto di prelibatezze – tutti prodotti locali – con cui dovrà realizzare un piatto innovativo e inedito, rivisitando in chiave internazionale i sapori del territorio.