Parma, arriva il primo "daspo urbano"

Il Comune fa sapere che stamattina alle 6 il personale dei reparto servizi mirati del comando di Polizia Municipale di Parma insieme a a quello della Polizia Ferroviaria ha eseguito un intervento in via Villa Sant’Angelo, all’interno del parcheggio di pertinenza della stazione ferroviaria, dove da tempo è segnalata la degradante situazione rappresentata da bivacchi da parte di extracomunitari.

All’arrivo le Forze dell’Ordine si sono trovate di fronte numerosi giacigli di fortuna, per lo più costituiti da materassi e coperte, occupati al momento da soli tre soggetti che, privi di documenti, sono stati poi identificati in Questura.

I tre cittadini stranieri sono stati multati e diffidati formalmente, con ordine di allontanamento notificato, a non far rientro in stazione ferroviaria e relative pertinenze per le successive 48 ore.

L’operazione è la prima applicazione in città delle misure previste dal decreto Minniti (il cosiddetto “daspo urbano”) per contenere situazioni di degrado in aree di particolare interesse del tessuto urbano. Sarà da verificare sul campo l'efficacia del provvedimento. E soprattutto capire se passate le 48 ore tutto tornerà come prima...