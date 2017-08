Momenti di paura questa sera attorno alle 22 in via Montanara: una donna ha minacciato di lanciarsi dal balcone di un appartamento al secondo piano. In poco tempo la strada si è riempita di persone e sono stati allertati i soccorsi: sono arrivati poliziotti, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. La donna è stata salvata dai poliziotti della Volante che l'hanno raggiunta e afferrata impedendole di buttarsi di sotto. E' stata poi trasportata al Maggiore.