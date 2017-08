Pestaggio sul bus, Pizzarotti: "Atto inaccettabile. Fare chiarezza subito"

L’aggressione avvenuta nei confronti di un autista di Tep, l’azienda del trasporto pubblico parmigiano è un «atto inaccettabile» verso cui deve esserci «nessuna tolleranza». E’ quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.

«Quel che è avvenuto lunedì pomeriggio nei confronti di un autista Tep è intollerabile e senza precedenti - osserva - inaccettabile in una città civile come Parma. L’auspicio è che le forze dell’ordine facciano al più presto luce sull'accaduto, identificando tutti gli aggressori e capendo come si sono svolti concretamente i fatti nella loro interezza, poichè - aggiunge - non vi è tolleranza per atti di questa gravità».

A giudizio del primo cittadino emiliano, ancora, «Parma è e intende restare una città civile, che non dà alcuno spazio ai violenti e ai prepotenti. Ne approfitto a nome di tutto il Comune e della città per esprimere solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori e autisti della Tep: l’obiettivo - conclude Pizzarotti - è di incrementare i sistemi di videosorveglianza negli autobus, per la sicurezza e l’incolumità degli autisti stessi e dei passeggeri».