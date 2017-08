L'autista del bus: "Non ho reagito"

L'autista del bus Tep malmenato da un africano è stato intervistato dalla trasmissione di Rete4 "Dalla vostra parte". L'uomo ha ripercorso quei momenti, con gli stranieri che hanno circondato il bus, cercando di salire nonostante la porta chiusa. L'autista ha detto: "Io non ho fatto niente, non ho reagito per paura di quel che poteva accadere".

L'uomo è stato contattato dai giornalisti della trasmissione condotta da Maurizio Belpietro. In un altro filmato, l'inviata arriva in stazione a Parma e si avvicina a un gruppo di africani. Uno di loro reagisce alzando la voce e intimando al cameraman di non fare riprese. Dopo l'aggressione verbale, l'uomo viene calmato dalla polizia.