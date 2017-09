Non ci sarebbero ulteriori veicoli coinvolti nello schianto che ieri sera ha avuto come teatro via Emilia Ovest, di fronte al supermercato Esselunga. Intorno alle 23.20 di ieri un'auto - per cause ancora in via d'accertamento - è finita fuori strada e il suo conducente ha riportato gravissime ferite. Soccorso dai militi del 118, è stato trasportato d'urgenza al Maggiore.