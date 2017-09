In 24 ore ritrovati due auto e due scooter rubati

Due auto e due scooter ritrovati e restituiti ai proprietari dalle Volanti della polizia. Tutto nel giro di 24 ore.

La giornata è partita al mattino in via Filippo di Borbone. E' lì che un cittadino aveva segnalato la presenza di due auto "sospette". In particolare, una Citroen C3 rubata nella notte tra mercoledì e giovedì grazie alle chiavi contenute nella borsa sparita alla proprietaria del Giamaica. L’auto è stata ritrovata nei pressi di una carrozzeria, con all’interno vari arnesi da scasso. Il secondo veicolo, una Fiat Punto rubata nel cortile di una abitazione di Sala Baganza , è stata ritrovata in un campo agricolo: i ladri sono finiti contro una valvola d’irrigazione, danneggiando il radiatore e rimanendo a piedi.



Il primo scooter è stato invece ritrovato nl corso del pomeriggio: un Aprilia Scarabeo che i poliziotti hanno notato in Via Pozzuolo del Friuli, risultato rubato ad una parmigiana il 22 luglio. Il secondo ha fatto la sua (ri)comparsa alle 22:25 circa, avvistato da una volante in via Venezia. Si tratta di un altro ciclomotore Aprilia Scarabeo, che era nel parcheggio del supermercato Conad, ed era stato rubato ad una cittadina straniera residente in città lo scorso 28 agosto.